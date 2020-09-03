تفاصيل "الفيضان الأعلى" منذ 100 عام في السودان: قتلى وانهيار منازل

يواجه السودان في الوقت الحالي فيضانات نتيجة ارتفاع منسوب المياه، هو الارتفاع الأعلى منذ 100 سنة تقريبا، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

يذكر أن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، كان قد أكد الأحد الماضي أن "مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحسب وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ 1912". كما أشار إلى أن فيضان هذا العام أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات.

وكان الدفاع المدني أعلن، الأسبوع الماضي، أن السيول والفيضانات الموسمية دمّرت أكثر من ثلاثين ألف منزل، وقتلت 86 شخصًا منذ يوليو.

عباس شراقي: الفيضانات كانت متوقعة في السودان منذ مايو الماضي

في هذا السياق، قال الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية إن الفيضانات كلها كانت متوقعة.

وأضاف، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "بحيرة فيكتوريا وصلت إلى أعلى منسوب لها في التاريخ هذا العام في مايو الماضي، وتوقعنا أن يكون موسم الفيضان والأمطار عاليا في إثيوبيا والسودان وحذرنا من ذلك".

وقال "شراقي": حذرت في مايو الماضي من أنه سيكون هناك فيضان عالٍ هذه السنة وسيكون إيراد النيل أعلى من المتوسط، وهذا كان مؤشرًا لنا لتوقع ذلك، أي توقع الأمطار والفيضانات التي تحدث حاليًا.

انهيار أكثر من ألف منزل كليًا جراء الأمطار والفيضانات

وتتواصل منذ أيام الفيضانات في السودان، مخلفة أضراراً جسيمة. وفي آخر مستجدات تلك السيول وتداعياتها، أكد مدير شرطة الدفاع المدني بالإنابة في الولاية الشمالية بالسودان اليوم انهيار أكثر من ألف منزل انهيارا كليا جراء الأمطار والفيضانات، وفق ما نقلت قناة "العربية".

وأضاف مدير إدارة شرطة الدفاع المدني بالإنابة مقرر غرفة طوارئ الخريف بالولاية الشمالية ياسر إلياس الصافي أحمد أن الأضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق وأجزاء واسعة من محليات الولاية الشمالية أدت إلى انهيار 1,057 منزل انهيارا كليا و1,257 انهيارا جزئيا و7 مرافق.

متابعة يومية لمناسيب النيل وكتابة التقارير عن مجمل الأوضاع بالمحليات

وأوضح أن الدفاع المدني بالولاية الشمالية ظل يعمل في تنسيق وتعاون تام مع الغرفة الولائية لطوارئ الخريف وغرف المحليات وكافة المؤسسات والجهات والمنظمات على مدار اليوم، مضيفا أنه يقوم بمتابعة مناسيب النيل يوميا مع الجهات ذات الصلة بجانب تلقيه التقارير اليومية عن مجمل الأوضاع بالمحليات وذلك عبر غرف طوارئ الخريف وقوات الدفاع المدني التي تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات المختصة العاملة في درء أخطار الأمطار والسيول والفيضانات بمحليات الولاية السبع.

مناشدات للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الجسور

وناشد مدير إدارة شرطة الدفاع المدني بالإنابة مقرر غرفة طوارئ الخريف بالشمالية، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الجسور في ظل التذبذب في مناسيب النيل، مشيدًا بجهود ودعم المجلس الأعلى للدفاع المدني للولاية الشمالية بعدد من المعينات.