وزير التعليم العالي: نسعى لاستقطاب طلاب وافدين من أفريقيا وأوروبا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك شراكات مع جامعات دولية من النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة واليابان، إلى جانب وجود شراكة في بعض الاتفاقيات لمنح شهادات مزدوجة للخريج، "شغالين في كذا حاجة السنة دي وبقالنا من سنة ونصف في اتفاقيات بعضها قّرب على الانتهاء".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن هذه الاتفاقيات تتيح التنوع، وهناك 200 برنامج في أربع جامعات جديدة "الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين"، ويتم العمل على أن كل برنامج من هذه البرنامج يكون له توأمه مع إحدى الجامعات الممروقة في الخارج.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الدولة تقوم بعمل مشروعات قومية في التعليم بهذا الحجم، من أجل استقطاب طلاب وافدين من الخارج، ليس فقط من الدول العربية التي تشرف مصر أنهم يتعلمون في بلادها ولكن نسعى لاستقطاب طلاب أفريقيا، وهناك حلم أكبر أن نستقطب طلاب من أوروبا.

وتابع: "بعض البرامج في هذه الجامعات المصرية تمنح شهادة من الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا، وسنعلن ذلك خلال الفترة المقبلة، وبأقل من ثلث التكلفة اللي يدفعها الطالب من غير الإقامة والإعاشة والسفر، سنعلن خلال الأيام المقبلة هذا الأمر، حصل هناك زيارات للقائمين على هذه الجامعات الدولية".

وواصل: "مكنش يحصل من غير ما تكون القيادة السياسية والرئيس السيسي مؤمنين بأهمية بناء الاقتصاد والبحث العلمي".