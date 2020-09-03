عاجل.. الداخلية تنفي مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني لـ30 أبريل

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30/4/2021.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى استمرار العمل بكل وحدات المرور على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم خلال المهلة المحددة التى تنتهى فى 20/10/2020.