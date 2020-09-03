مهندسو "العاصمة الإدارية": مبنى البرلمان مميز وصمم على التراث الفرعوني

قال محمود كامل، مهندس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية مميز لأنه بُني على التراث الفرعوني كما أنه مكون من 3 مداخل رئاسية، موضحًا أن البنود التي تقوم عليه شركة المقاولون العرب في مشروع بناء مبنى البرلمان بالعاصمة تأتي بشكل مختلف في التنفيذ والتخطيط.

وأضاف "كامل"، خلال تقرير عرضته قناة "Extra news"، من أمام مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، أن العمل بمشروع بناء مثل هذا المبنى الضخم يّكسب خبرة كبرى للمهندسين.

من ناحية أخرى، أكد عمر عثمان، مهندس بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال نفس التقرير، أن هناك اهتمام كبير من قبل شركة المقاولون العرب بالعاملين والمهندسين القائمين على العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنها توفر الكمامات على جميع المداخل والمخارج، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي.