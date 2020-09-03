مدير مشروع "البرلمان" بالعاصمة الإدارية: قبته الأعلى في الشرق الأوسط

قال المهندس طارق صفي الدين، مدير مشروع مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية، إن المشروع تم استلامه في 1 من أكتوبر 2017، فتم استلام الرسومات التصميمية والأرض من قبل شركة المقاولون العرب للعمل عليها وإنجازها سريعًا، مؤكدًا أن المقاولون العرب قائمة على إنشاءات عديدة بالعاصمة الإدارية وقامت بوضع جميع التخطيطات وجلب الاستشاريين للوقوف على المشروع وتنفيذه سريعًا.

وأضاف "صفي الدين"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن المشروعات القائمة حَالِيًّا في العاصمة الإدارية الجديدة كبيرة جِدًّا ولم تتكرر من قبل في مصر، والمبنى الرئيسي للبرلمان مقام على مساحة 18 ألف متر مسطح، كما أن المجلس يحوي قبتين واحدة على ارتفاع 33 مترا من أرضية القاعة وأخرى تعلوها وتصل لـ65 مترا، مؤكدًا أنها أعلى قبة بالشرق الأوسط.

وأوضح مدير مشروع مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية، أن مبنى البرلمان يتوسطه قاعة المجلس تسع 1000 نائب، بالإضافة إلى بلكونة للإعلامين والزائرين 300 زائر.