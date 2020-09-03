3 رحلات أسبوعية بين القاهرة وموسكو ابتداء من الأربعاء المقبل

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بسلطة الطيران المدني، أن شركة الطيران الروسية إيرو فلوت ستستأنف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من يوم 9 من سبتمبر الجاري.

وأضافت المصادر، أنه سيتم تشغيل الرحلات بواقع 3 رحلات في الأسبوع، موضحة أن مبيعات التذاكر مفتوحة بالفعل على الموقع الرسمي لشركة الطيران.

ووافقت سلطة الطيران المدنى المصرية برئاسة الدكتور أشرف نوير على طلب شركة الطيران الروسية بتشغيل رحلاتها بين موسكو والقاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعيا.

وكشفت مصادر بوزارة الطيران المدنى، أن بداية تشغيل رحلات الشركة الروسية يتوقف على موافقة الطيران المدنى الروسى، مشيرة إلى أن الجانب المصرى اشترط في موافقته التزام شركة الطيران الروسية بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وعدم نقل أي راكب إلى القاهرة إلا بعد حصوله على شهادة PCR.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن سلطة الطيران المدنى المصرية وافقت أيضا لمصر للطيران على طلب تشغيل رحلاتها بين القاهرة وموسكو مشيرة إلى أن تحديد موعد التشغيل يتوقف على موافقة السلطات الروسية.

كانت حركة الطيران قد توقفت بين القاهرة وروسيا منذ منتصف مارس الماضى بسبب وباء كورونا ورغم عودة حركة الطيران بين مصر وأغلب الدول منذ أول يوليو الماضى إلا أن الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو توقفت تماما ضمن عدد من الدول.

كانت قيادات الطيران المدني المصري، رحبت بتصريحات رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بعودة الطيران الروسي إلى مصر.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن مصر قدمت كل ما لديها وبذلت كل ما في وسعها لتأمين المسافرين والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، كما نفذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة تفشى جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، ونفذت كافة الإجراءات الأمنية المطلوبه منها، وزادت عليها، حتى أصبحت مطارتنا مؤمنة بنسبة 100٪.

وقالت المصادر، إن المطارات المصرية علي أتم استعداد لاستقبال السائحين والمسافرين من مختلف دول العالم، وليس لدينا أي تحفظ على طلبات الدول التي تطلب التفتيش على إجراءات السلامة لدينا، بالعكس نستقبل وفود أمنية من مختلف دول العالم، ونرسل وفود امنية لمختلف دول العالم، ونتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تقوم بها الدول، ونسعى دائما لتدريب العنصر البشري المصري، علي كافة الإجراءات الأمنية والسلامة طبقا لما هوه معمول به في كل دول العالم. كان رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، الخميس، وقع قرارا باستئناف حركة الطيران مع مصر والإمارات والمالديف.

وجاء في بيان مجلس الوزراء، حسبما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك الروسية» قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)، 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)، رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)، رحلتان أسبوعيا"