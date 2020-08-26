سلطة الطيران المدني تصدق على إجراءات السلامة بمطار شرم الشيخ الدولي

عقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الربع سنوي للجنة سلامة المدرج بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك بحضور كل مديري الهيئات بالمطار وعلى رأسهم الدكتور أحمد رشاد رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ، المهندسة سحر مصطفى ممثل سلطة الطيران المدني.

وناقش الاجتماع مؤشرات سلامة المطار طبقا للإحصائيات التي ترتبط باستئناف تشغيل الحركة الجوية بالمطار وتحديد مؤشر السلامة مع بعض مصادر الخطورة للوقائع والحوادث الجويه ووضع إجراءات السلامة المناسبة لكل مصدر خطورة بالمطار والتصديق عليه من قبل سلطة الطيران المدني حيث تعطي الـ ICAO الأولویة للعمل في ثلاثة مجالات "سلامة الطیرن، تحسین السلامة على المدارج، والتقلیل من عدد الحوادث في محیط المدارج والتقلیل من عدد حوادث فقدان السیطرة أثناء الرحلة" وجمیع هذه الإجرءات ستساهم في تحقیق أولویة الخطة العالمیة الأساسیة المتمثلة في التقلیل باستمرار من معدل الحوادث.

وانتهت اللجنة اليوم بقبول مؤشر السلامة الخاص بمطار شرم الشيخ مع وضع إجراءات سلامة وقائية لكل مصدر خطورة تمت مناقشته بالاجتماع، يأتي ذلك طبقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني الـ"ICAO".