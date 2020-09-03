رئيس جامعة المنصورة: حققنا المركز الأول في تصنيف التايمز البريطاني محليا

أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة حققت الفترة الأخيرة عدد من المراكز المتقدمة بالتصنيفات العالمية للجامعات، ولعل آخرهم تقدم الجامعة في التصنيف الصيني، شنجهاي، وتصنيف التايمز البريطاني 2021.

وأوضح عبدالباسط في حواره لـ"الوطن"، أن تقدم الجامعة في التصنيفات يرجع للعمل المتواصل لقادة الجامعة المستمر منذ 50 عاما ماضية وحتى الآن، مشيراً إلى ان رؤية الجامعة دوماً تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أفضل المراكز العالمية والمحلية، لافتاً إلى أن الأعلى للجامعات الحكومية إجتمع مساء اليوم الخميس، لمناقشة تكليفات توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إنشاء جامعات أهلية جديدة تتبع الجامعات الحكومية.

وأضاف أن الأعلى للجامعات الحكومية، سيعقد منتصف الشهر الجاري جتماعه الدوري، لمناقشة استعدادت الجامعات للفصل الدراسي الجديد والاستعداد لتطبيق منظومة التعليم الجديدة بالجامعات "التعليم الهجين".

وإلى نص الحوار:

** بداية حدثنا عن المركز الذي حققته الجامعة في تصنيف التايمز؟

ـ الحمد لله وبجهود منتسبي جامعة المنصورة، نجحنا وللعام الثاني على التوالي، في احتلال المركز الأول محليًا في تصنيف التايمز البريطاني، وذلك لأفضل 500 جامعة حول العالم لعام 2021، وكذلك تحقيق المركز 401 عالميًا.

** وماذا عن التصنيف وما هو الهدف من الارتقاء؟

ـ تصنيف التايمز البريطاني، هو تصنيف عالمي ومعتد منذ سنوات وله مكانة عالمية، ويهدف دوماً لتصنيف أفضل الجامعات العالمية، محلياً وإقليميا وعالميا، وهو يعمل على تطبيق عدد من المعايير التي يستند إليها في تصنيف مواقع الجامعات، أهمها السمعة الأكاديمية للجامعة، والإمكانات التي توفرها الجامعة لطلابها، وكذلك مدى تأهيل خريجيها لسوق العمل محلياً ودولياً، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر الدولي.

** وعن أي جهة يصدر؟

ـ التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية.

** و أين موقع الجامعة من التصنيف محلياً؟

ـ التصنيف وضع الجامعة في الترتيب الأول على الجامعات المصرية محلياً للعام الثانى على التوالى.

"عبدالباسط": 13 مؤشر يعتمد عليهم التصنيف في الإرتقاء بمكانة الجامعات

** وماهي المؤشرات التي استند إلها التصنيف في للارتقاء بمكانة الجامعة؟

ـ التصنيف البريطاني يعتد دوماً في تصنيفه للجامعات على 13 مؤشر أداء، وذلك من خلال المقارنات الأكثر شمولية، من خلال 5 نقاط يستكشفها، وهي تعتمد على بيئة التعلم، والبحث العلمي من خلال الحجم والدخل والسمعة،والنظرة الدولية من خلال الموظفين والطلاب والبحوث، والاستشهادات المتعلقة تأثير البحوث، وفي النهاية نقل المعرفة.

** وماهي الفائدة التي تكتسبها الجامعات من الارتقاء بالتصنيفات؟

ـ التصنيفات تسهم في العديد تحقيق العديد من الفوائد للجامعات، ولعل أبرزها القدرة على جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين و كذلك إكتساب خريجيها سمعة طيبة تؤهلهلم لسوق العمل محلياً ودولياً.

" عبدالباسط": جامعة المنصورة تتميز دوماً بالسمعة الأكاديمية و جهد منتسبي الجامعة سبب التقدم

** وكيف ترى تحقيق الجامعة لأكثر من عام متوالياً مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية؟

ـ بصراحة، جماعة المننصورة تتميز دوماص بالسمعة الأكاديمية منذ سنوات، وهذا الإنجاز هو بمثابة جهد متراكم منذ سنوات ماضية تصل لـ 50 عام ماضية وحتى الأن، و الحمد لله كل ذلك نتاج متراكم من الاعمال واهتمام من جميع منتسبى الجامعة في تحقيق مكانة أفضل للجامعة و أشكر كل مجتمع جامعة المنصورة على تحقيق الإنجاز .

** وهل هناك مراكز أخرى تقدمت بها جامعة المنصورة سيتم الإعلان عنها قريباً؟

ـ الجامعة حققت منذ فترة بسيطة مراكز متقدمة في تصنيف شنجهاي الصيني، وننتظر الإعلان الثاني لتصنيف التايمز البريطاني فيما يتعلق بالتخصصات الفترة المقبلة، ونأمل تحقيق مراكز متقدمة، خاصة في التخصصات الطبية.

** ومتى سينعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية؟

ـ منتصف سبتمر الجاري إن شاء الله، سيعقد الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، واليوم حدث إجتماع لمناقشة تكليفات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعات أهلية جديدة.