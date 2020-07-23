رئيس جامعة المنصورة: إعلان جداول الكليات الجديدة 15 أغسطس

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة قاربت على الانتهاء من امتحانات طلاب السنوات النهائية بمرحلتى «البكالوريوس والليسانس»، دون رصد أى مشكلات، لافتاً إلى أن 31 أغسطس المقبل، أقصى موعد لظهور النتائج بجميع الكليات.. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن الإجراءات التى اتخذتها الجامعة لامتحانات السنوات النهائية.. ومتى ستظهر نتائجها؟

- الحمد لله، الجامعة انتهجت منذ إعلان الوزارة انطلاق امتحانات السنوات النهائية بمرحلتى البكالوريوس والليسانس، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، سياسة ساهمت فى الخروج من الامتحانات بسلام، حيث لم يرصد شكاوى بشأنها، وبالنسبة لسنوات النقل، فغالبية الكليات ظهرت نتائجها وحققت أعلى نسب نجاح وخلال أيام سيتم ظهور باقى نتائج الكليات.

د. أشرف عبدالباسط: لم نرصد مشكلات فى امتحانات السنوات النهائية.. والنتائج 31 أغسطس

أما موعد نتائج امتحانات السنوات النهائية، فأقصاه 31 أغسطس، حيث إن هناك عدداً من الكليات انتهت من امتحاناتها، ككلية الآداب والسياحة والفنادق، وبشأن الاختبارات العملية لطلاب الكليات العلمية، فهناك جزء كبير منها تم تحويله فى صورة ورقية، وسيجرى تطبيقها بعد جدول الامتحانات النهائية، والجزء العلمى الباقى بعد انتهاء الامتحانات، حسب طبيعة الدراسة بكل كلية.

وما الاستعدادات لتنسيق 2020-2021؟

- الجامعة قامت بوضع خطة كبرى للاستعداد لتنسيق الجامعات 2020-2021، من تجهيز المعامل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للطلاب الراغبين فى تسجيل الرغبات عبر معامل الجامعة المختلفة، فور فتح باب التسجيل، كما وفرت الجامعة المطهرات، فضلاً عن إجراء التعقيم الدورى لجميع المكاتب أولاً بأول قبل وبعد وأثناء الاستخدام من قبل الطلاب، بالإضافة إلى تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات، كما أنهت جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة باختبارات القدرات بالكليات الواجب إجراء اختبارات لها كشرط أساسى للالتحاق كالتربية الرياضية والفنون الجميلة.

وماذا عن الكليات والبرامج الجديدة المقرر ضمها فى العام الجديد؟

- هناك عدد من البرامج التعليمية المعتمدة على نظام الساعات المعتمدة، سيتم ضمها لأسطول كليات الجامعة لبدء الدراسة بها العام الدراسى الجديد 2020-2021، منها 4 برامج جديدة بكليات الطفولة المبكرة والصيدلة والهندسة والطب البيطرى.

وما خطتكم للدراسة العام المقبل؟

- إن شاء الله الجامعة ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تطبيق التعليم الهجين، وسيبدأ مجلس الجامعة فى وضع الخطوط العريضة للتطبيق الفعلى للخطة فى الفترة المقبلة، حيث إن الجامعة تتمتع ببنية تحتية معلوماتية وتكنولوجيا حاسبات، تؤهلها لتطبيق النظام فى أفضل صوره، كما أن هناك عدداً من الكليات بدأت فى وضع خطتها ونسب المواد الدراسية المقرر أن تكون بالنظام الإلكترونى «التعليم عن بعد»، والجزء الآخر المقرر أن يكون كما هو على نظامه التقليدى، فالنسبة ستكون فى غالبية الكليات 50%-50%، ومنتصف أغسطس ستكون جميع الجداول المتعلقة بالتعليم الهجين بالكليات جاهزة.

وماذا عن المدن الجامعية فى ظل وجود نظام الدراسة الجديد؟

- سيكون لها نظام جديد سواء فى قواعد القبول والالتحاق أو التسكين، تماشياً مع خطة التعليم الجديدة المتعلقة بعدد أيام الدراسة، وكذلك الإجراءات الاحترازية الجديدة، حيث تتم مناقشة طرق جديدة لتسكين الطلاب.

افتتاح مستشفى جراحة القلب والصدر ومبانٍ ومدرجات وقاعات جديدة العام المقبل

وهل هناك مشروعات من المنتظر افتتاحها العام المقبل؟

- سيتم افتتاح مستشفى جراحة القلب والصدر، وعدد من المبانى والمدرجات والقاعات الجديدة للكليات المختلفة.

وماذا عن صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعة؟

- لدينا أكثر من 6 آلاف عضو هيئة تدريس، وأكثر من 3 آلاف عامل، كما أن الجامعة تقوم بخصم 10% من الصناديق الخاصة، لضخها فى صندوق تحسين أوضاع العاملين، وهناك دعم سنوى تقدمه الجامعة لهم سواء معنوى أو مادى.

جهود الجامعة فى مواجهة "كورونا"

استطعنا مؤخراً دعم فكرة لطالب بكلية الحاسبات، قام بتصميم «تطبيق» إلكترونى يهدف إلى تتبع المخالطين للمريض المصاب بكورونا، وكذلك دعم ابتكار «روبوت آلى» لأداء الخدمات البسيطة التى لا تحتاج للعنصر البشرى داخل مستشفيات العزل كتوصيل الدواء والطعام للمرضى.

وفيما يتعلق بالأبحاث السريرية على المرضى بشأن بروتوكولات العلاج، قمنا بإطلاق مبادرة من الجامعة لدعم 4 أبحاث سريرية لبروتوكولات العلاج، حيث بلغ إجمالى الدعم المقدم لكل بحث 300 ألف جنيه.