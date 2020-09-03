"دماغ بوتين": الغرب ينتقد موسكو لعدم تسامحها مع المثلية الجنسية

كشف المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، تفاصيل ما يُعرف بـ"النظرية السياسية الرابعة"، فذكر أنها متواجدة في الغرب وإفريقيا والهند والدول الأخرى، معلقًا: "في الهند مثلًا نجد أنفسنا نتعامل مع سياسات نشأت في الغرب".

وأوضح "دوجين"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "تن"، أن التاريخ السياسي دار خلال الفترة الماضية حول نظريات ثلاث، ولكننا نحن الآن نعيش في عالم ليبرالي، " نعيش في العالم أجمع تحت تأثير أيديولوجية غربية واحدة، حقوق الإنسان أصبحت قيم عالمية إلى حد ما، والنظرية السياسية الرابعة تبحث عن بدائل لأيديولوجيات غربية".

وأوضح الملقب بـ"دماغ بوتين"، أن روسيا لها ثقافة مستقلة بذاتها، وتُسمى الثقافة المسيحية، لافتًا إلى أن المجتمع الروسي غير ليبرالي بطريقة كافية، وغير متسامح مع المثلية الجنسية بالصورة المطلوبة، وأن الغرب ينتقد روسيا لعدم تسامحها مع المثلية الجنسية.

وأشار إلى أن روسيا مسيحية شرقية، ولها هويتها الخاصة، وأن لروسيا تاريخ خاص لم يكن على وفاق مع الغرب على طول الخط، مؤكدًا أن روسيا تتميز بأنها متعددة القوميات، "نظامنا السياسي يمكن فهمه بأفضل صورة في إطار النظرية السياسية الرابعة، بالعودة إلى الهوية الروسية"، موضحًا أن النظرية السياسية الرابعة تتكئ على دولة السلام والحضارة.