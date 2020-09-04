فحص 816 ألف طفل ضمن مبادرة "فقدان السمع"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـ816 ألفاً و875 طفلاً من حديثى الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، أنه تم فحص 14 ألفاً و17 طفلاً غير مصريين ضمن المبادرة، من إجمالى الأطفال المفحوصين، وفقاً لتوجيهات الرئيس.

ولفت «مجاهد» إلى أن المبادرة انطلقت فى 1364 وحدة ومكتباً صحياً فى جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوماً. وكشف أنه تم تحويل 56 ألفاً و555 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة.