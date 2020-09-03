معتز الدمرداش عن استضافته لـ"بائع الفريسكا": قصته ملهمة للشباب المصري

استضاف الإعلامي معتز الدمرداش، في أولى حلقات برنامجه "90 دقيقة" الذي يُعرض عبر قناة "المحور" بعد العودة، الطالب إبراهيم عبد الناصر، المعروف إعلاميًا بـ"بائع الفريسكا"، ليسلط الضوء على قصته التي شغلت قطاع كبير من المواطنين على مدار الأيام القليلة الماضية.

وكشف معتز الدمرداش، عن أسباب اختياره لـ"بائع الفريسكا" في أولى حلقات "90 دقيقة" بعد العودة، قائلًا في تصريح لـ"الوطن"، إن الطالب استحوذ على اهتمامات الجمهور طوال الأيام الماضية، ونالت قصته إعجاب الملايين، متابعًا: "حكايته ملهمة وتمنح رسائل إيجابية للشباب المصري".

وأوضح "الدمرداش" أنه بكل الأحوال وطوال مسيرته الإعلامية يميل إلى الأمور الإنسانية، التي تمس قلوب الناس، مؤكدًا أن بائع الفريسكا تُعد أحد النماذج للموضوعات التي يُفضل مناقشتها في برنامجه "90 دقيقة".

وكان إبراهيم عبد الناصر، المعروف إعلاميًا بـ"بائع الفريسكا" قد ظهر في مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يبيع "فريسكا" على شواطىء الإسكندرية، موضحًا أنه حصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة هذا العام وقبوله في كلية الطب، ويعمل في الفريسكا بشأن مساعدة والده، الأمر الذي نال إعجاب الملايين من المواطنين.

يذكر أن قناة المحور تعاقدت مع "الدمرداش"، ليعود إلى برنامجه "90 دقيقة" بعد مغادرته لمدة 3 سنوات، حيث كانت آخر حلقاته فى البرنامج، بتاريخ 30 سبتمبر 2017.

ويعد الإعلامي معتز الدمرداش واحدا من أبرز الإعلاميين في مصر والوطن العربي، حيث يتميز بحضور إعلامي كبير، وأسلوب مختلف ومشوق في تقديم برامج التوك شو، ولعله يشتهر بمقولته الشهيرة "أوعوا تروحوا في أي حتة".