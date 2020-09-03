معتز الدمرداش يستعرض ذكريات 2500 حلقة في "90 دقيقة"

أعرب الإعلامي معتز الدمرداش، عن سعادته البالغة عقب عودته لقناة المحور، الذي وصفها ببيته الأول، بعد أن غادرها منذ ثلاثة سنوات 2017، "رجعت تاني شعور جميل إنك ترجع لبيتك وتشوف ناسك وأهلك والطاقة الإيجابية اللي موجودة وبتمنى من كل قلبي تبقى فتحه خير علينا جميعا"، موضحًا أنه سيسعى لتقديم شيء يُضيف به للإعلام المصري، ومخاطبة عقول المشاهدين.

وأضاف "الدمرداش"، في أولى حلقات برنامجه "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أنه يسعى لتقديم إعلام محترم، في ظل أن إدارة قناة المحور لا تبخل عليه بأي دعم أو مساندة: "أنا هقدم البرنامج خميس وجمعة من كل أسبوع من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة".

واستعرض ذكرياته خلال 2500 حلقة قدمها على شاشة "المحور"، قائلًا: "فريق العمل اختار أن يبحث في أرشيفي واختار مقتطفات تنعش الذاكرة، على أقل تقدير عندي 2500 حلقة".

وكانت قناة المحور تعاقدت مع "الدمرداش"، ليعود إلى برنامجه "90 دقيقة" بعد مغادرته لمدة 3 سنوات، حيث كانت آخر حلقاته فى البرنامج، بتاريخ 30 سبتمبر 2017.