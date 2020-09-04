حفيد كمال الشناوي: جدي مكنش بيحب الأطفال وكان له هيبة كبيرة

أكد الفنان عمر علاء الدين، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، أنه تربى على فيلم "سكر هانم"، الذي شاهده كثيرًا خلال طفولته.

وقال حفيد الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc": "مبعرفش أوقف ضحك.. وكنت باعيده كتير وحفظت المشاهد".

وأكد "الشناوي"، أن جده الفنان الراحل، توفى في الـ89 عامًا، بينما كان عمره وقتها 28 عاما، موضحًا أنهم لم يجلسا سويًا لمشاهدة التلفزيون، مؤكدا أن جده كان ينبهر بأفلام هوليود في ويحب متابعة الأفلام الأجنبية.

وأشار حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إلى أنه برغم فرق السن الكبير بينهما، إلى أن هذا جعلهما أصدقاء، مؤكدًا أنهم سافرا سويًا إلى أماكن كثيرة حول العالم، مضيفًا: "جدي مكانش بيحب الأطفال كانت شخصيته قوية وليه هيبة وأحنا مكناش بنحب نزعجه وأول ما عديت سن 12 سنة ابتديت ابقى قريب منه جدا".