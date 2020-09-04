انتهاء مبادرة "المركزي" لتأجيل سداد قروض البنوك منتصف الشهر الجاري

تنتهي منتصف الشهر الجاري مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض التي أقرها البنك المركزي في 16 مارس الماضي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ولم يصدر البنك المركزي أية تعليمات حول بإمكانية مد المبادرة حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يعني أن يبدأ الانتظام في سداد القروض المؤجلة في منتصف الشهر الجاري، وفقا لما قاله الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي.

وتوقعت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، أن يقوم البنك المركزي بتحصيل المستحقات في مواعيدها، دون تأجيل، مشيرة إلى أن هذه الأموال ما هي إلا أموال مودعين "فلوس ناس" يجب تحصيلها.

وأضافت فهمي لـ"الوطن"، أنه من الممكن أن يلجأ المركزي إلى تحويل بعض من هذه القروض إلى قروض مساندة، عن طريق تحصيل الفوائد، والإبقاء على أصل الدين لفترة معينة، مشيرة إلى أن عدم التحصيل قد يضر بالمركز المالي للقطاع المصرفي.

وأشارت إلى أن هناك طرق كثيرة يمكن بها مساندة القطاعات المختلفة المتأثرة بأزمة كورونا، باستثناء تأجيل تحصيل هذه القروض.