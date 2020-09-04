عاجل.. الحكومة: سحب رخص السيارات ذات اللوحات المعدنية القديمة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سحب رخص تسيير المركبات التي تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة.

وأضاف المركز، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه قبل قليل، أنه لا يترتب على سحب الرخص أي غرامة أو عقوبة مالية وبغض النظر عن انتهاء رخصة التسيير من عدمه ودون الارتباط بمهلة تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك فى ضوء توجه الدولة للتحول الرقمي وحرص الوزارة على إدارة الحركة المرورية إلكترونيا ورفع مستوى السلامة المرورية كخطوة نحو تطبيق منظومة النقل الذكية.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، موضحاً أنه يتم سحب رخص تسيير المركبات التى تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة.