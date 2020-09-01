حملة لرفع إشغالات تعيق حركة المرور في المنصورة

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة بقيادة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس الحي، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحي، والتي تعيق حركة المارة.

واستهدفت الحملة مناطق "حي الجامعة، ومحيط المستشفى الدولي، وشارع الترعة، وأحمد ماهر"، بحضور كل من إبراهيم أبو النيل مدير المتابعة، وأحمد نشأت مسؤول الإشغالات.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع كل أشكال تعديات المحال التجارية والعقارات والتي تعيق حركة المارة. وأكد محمد عبدالباقي، أننا لن نسمح بأي تراخٍ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي.