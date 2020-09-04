متحدث الوزراء: نسعى لتنفيذ مشروعات مع العراق والأردن في أسرع وقت

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مع 6 وزراء بشأن التعاون مع دولتي العراق والأردن في تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك بين البلدين الثلاث، استعرض عدد من المشروعات المقترحة.

وأضاف سعد، في تصريحات صحفية منذ قليل، أن الاجتماع يأتي في أعقاب نتائج القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان بين قادة البلدان الثلاثة، والتي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح متحدث الوزراء، أن المشروعات تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والأردن والعراق، في القطاعات المختلفة التي تخدم أهداف التنمية في البلدان الثلاثة، وأنه سيجرى المضي قدمًا في تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.

‎حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

جاء ذلك تأكيدًا، لـ"الوطن"، حيث نشرت "الوطن" في عددها الصادر أمس الخميس، استعداد الحكومة للاشتراك بفعالية في مشروعات إعادة إعمار العراق، مع تقارب بين "القاهرة" و"بغداد" و"عمان"، ووجود فرص كبرى للتعاون المشترك بين البلدان الثلاث.

وبحسب المصادر التي تحدثت، لـ"الوطن" في وقت سابق، تُقدر حاجة العراق لـ"إعادة الإعمار" وتطوير بعض خدماتها المُقدمة للمواطنين العراقيين في المناطق المُحررة من التنظيمات الإرهابية بما يزيد على 100 مليار دينار عراقي، مؤكدة أن هناك مساعي من شركات مصرية كبرى عدة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار بالفترة المقبلة.