3 لقاءات اقتصادية لسفير "العراق" لإشراك مصر في "إعادة الإعمار"

كثف سفير العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الدليمي، من جهوده الرامية لحشد الطاقات المصرية للمشاركة في عمليات إعادة العراق، عبر 3 لقاءات رسمية أجراها مع وزراء البترول، التجارة والصناعة، وآخرها وزير التخطيط، خلال آخر 15 يوماً فقط.

«الدليمي» فتح مع الوزراء الثلاثة، ملف إعادة الإعمار أمام الشركات المصرية، معرباً عن رغبة بلاده أن تشارك مصر بعمليات الإعمار بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنيًا وانفتاحه سياسيًا على محيطه الإقليمي والدولي.

ففي لقاء مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، اليوم الأربعاء، أكد «السفير» أن العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنيًا وانفتاحه سياسيًا على محيطه الإقليمي والدولي، منوهًا على أهمية توافق استراتيجية التعاون بين البلدين الشقيقين ورغبة العراق أن تكون الشركات المصرية حاضرة وبقوة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، مُتمنياً لجمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى، دوام التقدم والرِفعة والازدهار.

لقاء السفير العراقي بوزيرة التخطيط، يأتي بعد يوم واحد من لقاء وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تناول أهمية ترجمة العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصادين المصري والعراقي على حد سواء، خاصة في ظل الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي ستعقد خلال الفترة القريبة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما التقى السفير العراقي، بوزير البترول طارق الملا، حيث أعلن آنذاك استمرار العمل باتفاق توريد الخام العراقي إلى القاهرة بكمية 12 مليون برميل، لمدة 6 أشهر، والذي يتم تجديده بانتظام، قبل أن تكلل في 25 أغسطس الماضي، بعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن، في العاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وسبق أن التقى «الدليمي» في يوليو الماضي، كلا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في إطار بحث التعاون بين العراق ومصر.

«الوطن» تستعرض في السطور التالية، أبرز 3 أرقام معبرة عن العلاقات الاقتصادية بين «القاهرة» و«بغداد»:

يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار تقريباً.

مددت «بغداد» اتفاقها مع «القاهرة» لتوريد 12 مليون برميل لمدة 6 شهور.

يستحوذ العراق على نسبة 3% من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية.