لقاء طبي لجمعية جراحة العظام المصرية في جامعة بنها عبر "زووم"

نظم قسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة بنها، اللقاء الطبي الشهري لجمعية جراحة العظام المصرية عبر تطبيق زووم، والذي تناول 20 حالة مرضية مختلفة لأمراض وجراحة العظام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الطب والدكتور جمال حسني رئيس جمعية جراحة العظام المصرية، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب.

وقال الدكتور محمد الأشهب رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب، إن اللقاء شارك فيه بجانب أعضاء هيئة التدريس بالقسم، عدد كبير من المختصين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا بجامعات مختلفة حول العالم.

وأشار الأشهب إلى أن قسم جراحة العظام حريص على عقد لقاء طبي تعليمي عبر تطبيق زووم أسبوعيا، يتناول فيها هيئة التدريس بالشرح المقررات الدراسية لطلاب الدراسات العليا بقسم جراحة العظام، والذي يشارك به عدد كبير منهم.