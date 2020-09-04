أبرز 10 مشروعات مقترحة بين مصر والعراق والأردن

تبحث الحكومة المصرية التعاون مع حكومتي العراق وبغداد في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في إطار حرص الدول الثلاث على التعاون في عدد من المجالات.

وبحث رئيس الوزراء، مع 6 وزراء خلال اجتماع عقده لبحث مشروعات التعاون المشترك بين البلدين الثلاث قرابة 10 مشروعات، وطالب الوزراء المصريين بالتواصل مع نظرائهم في الدولتين الشقيقتين للاتفاق على المشروعات المقترح التعاون فيها بشكل نهائي، لعرضها على قادة الدول الثلاث.

وتنشر "الوطن" قائمة بأبرز 10 مشروعات مقترحة للتعاون المشترك بين البلدان الثلاث:

1- إقامة خط للربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة بقدرة ألف وات.

2- إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق إلى مصر والأردن.

3- التعاون في مجال تطبيق التحول الرقمي في منظومة دعم السلع.

4- توفير الفصول الذكية، وتدبير محتويات "المكتبة الرقمية" والمنصات التعليمية المختلفة.

5- تطوير نظم "الامتحانات الإلكترونية".

6- التعاون في تنفيذ صوب زراعية، ومشروعات للبذور والتقاوي.

7- التعاون في تجارب الحجر الزراعي، والتحول الرقمي واستخداماته في مجال مساعدة المزارعين.

8- تعزيز التعاون في مجالات التجارة، وتبادل السلع.

9- التعاون في صناعة "التشييد والبناء".

10- إنشاء محطة فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية.