بدء امتحانات الدراسات العليا بمعهد الخربة وجامعة العريش غدا

أنهت جامعة العريش استعداداتها، اليوم، لامتحانات "الماجستير" المقرر بدؤها غدًا، وتستمر على مدار 8 أيام.

وقال الدكتور "حبش النادي" رئيس جامعة العريش، إن الامتحانات ستُعقد بكلية الزراعة لطلاب العريش والشيخ زويد، ومن يقيمون فيها، وفى معهد الدراسات العليا بـ"الخربة"، لمن يقيمون فى بئر العبد ورمانة وبالوظة والقنطرة شرق والمناطق القريبة، لتخفيف معاناة السفر على الطلاب الممتحنين.

ونشر معهد "الخربة" تعليمات جرى تعميمها على جميع الطلاب عبر "الواتس أب" الخاص بالدارسين، بعدم السماح بدخول الامتحانات بدون كمامة، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وعلى كل طالب أن يحضر معه زجاجة المياه الخاصة به، ويُمنع دخول الهاتف المحمول للجان الامتحانات.

تبدأ الامتحانات فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا لمدة ساعتين، على أن يتم خروج الممتحنين من قاعات الامتحانات فى الثالثة عصرًا على مدار فترة الامتحانات.