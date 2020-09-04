رئيس مركز البحوث الزراعية يشكل لجنة للنهوض بقطاع الإنتاج

أصدر الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، قرارا بتشكيل لجنة من مركز البحوث الزراعية لمساعدة رئيس قطاع للنهوض بإنتاجية المزارع من المحاصيل الحقلية والبستانية والإنتاج الحيواني للإشراف على تنفيذ خطة النهوض بالقطاع.

ونص القرار على تكليف الدكتور محمد محمود عبدالجليل الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث البساتين للإشراف على المحاصيل البستانية، وتكليف الدكتور علاء الدين أحمد حسن الطحان، رئيس بحوث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني للإشراف على الإنتاج الحيواني وتكليف الدكتور خالد أبو شادي رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية للإشراف على المحاصيل السكرية، وتكليف الدكتور عبدالفتاح عبدالرحمن مراد، الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية للإشراف على المحاصيل الحقلية، ونص القرار أنه على اللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.