بعد قليل.. أسماء 420 عاملا مصريا بالأردن يستحقون 13 مليون جنيه

بعد قليل تنشر "الوطن"، أسماء نحو 420 عاملا مصريا، بالأردن غادروا دولة العمل، نهائيا ونجحت وزارة القوى العاملة القوى العاملة، بحسب بيان ستصدره الوزارة، بعد قليل، في الحصول على مستحقاتهم من جهات العمل التي يعملون بها.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، والمستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة.

القوى العاملة نجحت في الحصول على أكثر من 670 مليون جنيه قيمة مستحقات للعمالة المصرية في يوليو الماضي

جدير بالذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن الشهر الماضي عن أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، قد نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، الذين تقدموا بشكوى بشأنها، فضلًا عن تحصيل مستحقات الضمان والمعاشات، بلغت 3 ملايين و869 ألفا و941 دولار، أي ما يوازي 61 مليونا و788 ألفا و760 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إنّ وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنّه بمتابعة الشكاوى وما جرى إنجازه في المجالات كافة، مع الملحق العمالي طلعت رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أكد أنّ المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال الذين تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من 2020، عن تسوية 42 شكوى وديا، وتحويل 40 للقضاء، وما زال هناك 23 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن توفير 94 فرصة عمل، واعتماد 92 عقد عمل وتأشيرات عمل.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي أنّه في هذا الإطار، أجرى نحو 4592 زيارة ولقاء، وجرى تقديم استشارات للعمال المصريين، بينها 119 زيارة للجهات الحكومية لحل مشكلات العمالة بهذه الجهات، فضلا عن 21 زيارة لمنشآت أصحاب الأعمال، وعقد 27 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 4425 استفسارا العمالة المصرية بالأردن من خلال المكتب.