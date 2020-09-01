بالأسماء.. تحويل 12 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تحويل مستحقات 199 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية.

وأضاف الوزير أن مستحقات المصريين بلغت 771 ألفا و844 دولارا، أي ما يعادل 12 مليوناً و226 ألفا و465 جنيها مصريا تقريبا، لافتا إلى أن المكتب يتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

"القوى العاملة" تناشد المصريين بالأردن مراجعة الأسماء على موقع الوزارة الرسمي

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: "إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي الأردني، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء.

وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وسوف يرسل المكتب بالتنسيق والتجهيز، باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: