"مستقبل وطن" يدعم مرشحيه بمؤتمرات وشاشات عرض في قنا

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في أبوتشت بقنا، مؤتمرا جماهيريا في قرية المحروسة مسقط رأس أحد مرشحي الحزب في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في المحافظة، المقرر لها يومي 8 و9 سبتمبر الجاري.

وطالب الحاضرون من أعضاء مجلس النواب الذين تواجدوا على المنصة لدعم لمرشحي الحزب، أهالي المركز بالخروج بكثافة لحسم الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، علقت أمانة الحزب في نجع حمادي شاشات العرض بمكبرات صوت لدعم محمد كمال موسى، المرشح الأول للحزب في أحد ميادين.

والتقى موسى وقيادات أمانة قنا لمستقبل وطن، أهالي قرية أولاد عمرو لدعم مرشحي الحزب.