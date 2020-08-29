"فاطمة".. أول سيدة تشغل سكرتير عام مساعد محافظة قنا

في سابقه هي الأولى من نوعها بمحافظة قنا، تم تعيين سيدة في منصب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بعد ترقية المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة نقادة، إلى هذا الموقع، بعد حصول المدينة على المركز الأول في ملفات التصالح والتقنين والنظافة، خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى نجاح رئيس مدينة نقادة في القضاء علي مخالفات البناء، وحققت أعلى نسبة تصالح، بحسب بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم السبت.

وأعربت المهندسة "فاطمة" عن سعادتها بقرار وزير التنمية المحلية، مشيرةً إلى أنها علمت بقرار ترقيتها من خلال وسائل الإعلام، وأكدت أنها ستعمل على استكمال مسيرتها في العمل الجاد في أي منصب تتولاه.

السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة قنا، من مواليد مدينة قفط، جنوب المحافظة، حصلت على بكالوريوس الهندسة من جامعة أسيوط عام 1991، والتحقت بالعمل في إدارة التنظيم والمشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط عام 1992 لمدة أربع سنوات، ثم تولت منصب مدير المنطقة الصناعية بـ"كلاحين"، كأول سيدة تتولى هذا المنصب عام 2002، وخلالها تمكنت من استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات، حتى وصل عدد المشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية إلى 61 مشروعاً، من ضمنها مجمع الطاقة الشمسية، الذي يضم 4 مراحل لإنتاج الألواح الشمسية والزجاج الشمسي والخلايا الشمسية والسخانات.

كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة مدينة أبوسمبل بأسوان عام 2017، الأمر الذي لم يقلل من عزيمتها لخروجها للعمل بعيداً عن محافظتها، فحققت نجاحات كبيرة في ملفات النظافة والصحة وتجميل المدينة، ولاقت استحسان أهل المدينة والعاملين معها لتفانيها في العمل والقدرة على تحمل المسئولية، والتواجد الميداني بمواقع الكوارث والعمل.

وفي يناير 2018، انتقلت من محافظة أسوان للعمل كرئيس مركز ومدينة نقادة في محافظة قنا، كقيادة محلية واعدة، في إطار دعم القيادة السياسية للمرأة في تولي المناصب القيادية، خلال العقود الأخيرة، خاصة في الصعيد.