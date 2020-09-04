إصابة رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني بكورونا ونقله للمستشفى

أعلن حزب فورزا إيطاليا "إيطاليا إلى الأمام"، اليوم، أن رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، نُقل إلى مستشفى في ميلانو لإجراء مزيد من الفحوص بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب الذي يتزعمه برلسكوني إن حالته الصحية لا تدعو للقلق، مشيرا إلى أنه نقل لمستشفى سان رافاييل "كإجراء وقائي"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وكان برلسكوني البالغ من العمر 83 عاما قد تحدث عبر شريط فيديو لتجمع لأنصار الحزب أمس الخميس، وقال إن درجة حرارته عادت لطبيعتها.

وأضاف: "لم أعد أعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الألم، أود أن أطمئن الجميع بأنني بخير".