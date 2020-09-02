إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني بكورونا

أعلن حزب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق "سيلفيو برلسكوني" إصابة برلسكوني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال حزب "فورزا إيطاليا"، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن برلسكوني يخضع في الوقت الحالي للعزل الصحي في منزله بمنطقة أركور بالقرب من ميلان شمال إيطاليا.

وتولى برلسكوني، الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، رئاسة الوزراء في إيطاليا عدة مرات خلال الفترة ما بين عاميّ 1994 و2011.