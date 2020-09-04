التفاصيل الكاملة لإنقاذ 11 منطقة عشوائية من خطر الضغط العالي بشبرا

سنوات طويلة عاشها أهالي 11 منطقة عشوائية غير آمنة بنطاق حى شرق بشبرا الخيمة في القليوبية، أسفل خطوط الضغط العالي بطول 6 كيلومترات، وسط استغاثات قاطنيها دون تدخل المسئولين، ومؤخرًا بدأت الأجهزة التنفيذية خلال العامين الماضيين، وضع خطط لتطوير تلك المناطق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المحافظ "عبدالحميد الهجان" قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُولي اهتمامًا كبيرا بتطوير المناطق العشوائية لما لها من مخاطر اجتماعية وأمنية واقتصادية، مشيرا إلى الانتهاء من إحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة.

وأشار المحافظ إلى أن الكابلات تبدأ من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهي بمحطة هليوبوليس وتم تحديد المسار الأرضي بتلك الكابلات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، لافتًا إلى أن تاريخ الكابلات بالمدينة يعود لعام 1968 وقام السكان بالتعدي على الحرم الخاص بها تباعاً، وأصبحت المناطق المتعدية في مجموعها 11 منطقة مهددة بخطر أسلاك "الضغط العالي".

وأوضح الدكتور "إسلام رجب" مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، أن خطة التطوير شملت مناطق "خلف نادى البلاستيك – إبراهيم لطفي – عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفير – بهتيم – عزبة المرجوشي – مساكن اسكو – عزبة العرب " لافتًا إلى تلك المناطق جرى إدراجها بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة ويقطنها حوالي 5700 أسرة تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول حوالي 6 كيلومترات.

وأضاف أنه سبق إنشاء 5 عمارات ببهتيم وتم تسكين 90 أسرة من سكان الخيام ودار الضيافة بشبرا الخيمة بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائيات، موضحًا أن المحافظة شاركت في برنامج التنمية بالمناطق الحضرية PDP، المنفذ من هيئة التعاون الألماني GIZ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتطوير 3 مناطق عشوائية بالمحافظة، هي منطقة "عبد المنعم رياض" بشبرا الخيمة، و"عزبة علام" بالخصوص، و"بحري السكة الحديد" بقليوب، لتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم والبيئة والنظافة، بالتعاون مع الإدارات المحلية بمنحة تقدر بـ 8 ملايين يورو.

ووجّه محافظ القليوبية مسئولى الشركة المنفذة لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، بسرعة انتهاء أعمال التطوير فى الوقت المحدد والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ودهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مشروع تطوير كورنيش بنها، اليوم، رافقه إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة، وأوضح مدير تطوير العشوائيات أنه يجرى تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تطوير كورنيش النيل، ويتضمن تطوير الممشى المواجه للمحافظة بداية من كوبرى كفر الجزار وحتى محطة مياه الفيلات وشارعي مسجد ناصر و٨ كمداخل للكورنيش وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات وتطوير الشارع الخارجي والشوارع المؤدية إليه ودهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة بتكلفة إجمالية ٣٨ مليون جنيه.