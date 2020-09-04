نائب محافظ أسيوط يترأس حملة إزالة أدوار مخالفة بحي شرق

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات التصدي للبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأكد المحافظ اللواء عصام سعد أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها، دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وترأس المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ حملة مكبرة بحي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة أيمن محروس رئيس الحي، وأسامة أنور ومروان الشب نائبا رئيس الحي ومسؤولي المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية، في وجود قوة أمنية من قسم ثانٍ أسيوط؛ لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للبناء المخالف.

ونفذ نحو 10 قرارات إزالة بشارع المشتل بمنطقة الوليدية لأدوار مخالفة وواجهات وسور بأرض زراعية وسور أحد النوادي، بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للحي ووحدة التدخل السريع التابعة للمحافظة.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة نفذت عدة حملات متكررة لتنفيذ الإزالات للمباني المخالفة التي لا بجوز فيها التصالح، على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدًا أنه سيجرى ملاحقة المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم عليهم.