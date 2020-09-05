8 نصائح للتعامل مع أسلاك الكهرباء داخل المنزل بينها عدم العزل بلاصق

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 8 نصائح وإرشادات للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل تساعدك في الحفاظ على الأجهزة المنزلية الخاصة بك ولسلامة أسرتك وأولادك وممتلكاتك من بعض المخاطر الكهربائية التي قد تسبب في حدوث حرائق أو انفجارات أو وفاة ومنها :

- الحرص على عدم تعرض المصابيح للكسر عند تركيبها أو تغييرها حتى لا يتناثر الغبار الضار منها ولتفادي حدوث ذلك يتم مسك المصابيح من القاعدة وليس من الجزء الزجاجي.

- ينصح بتركيب أنظمة الإنذار من الحريق والتي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط المحيط بها.

- احرص على استخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال من العبث بها.

- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والإختبار الدوري عليها لان عدم مراعاة ذلك قد يؤدى إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدى إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حرائق.

- احرص على عدم ثنى سلك التوصيل الكهربي لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالأسلاك.

- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

-اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيده عن أماكن السير خاصة الأماكن التي في متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التي توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك في قطع داخلي بالأسلاك.

- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.