تفاصيل مزاد سيارت نيابات وجهات حكومية.. فورد واسبرانزا وهونداي

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 16 سبتمبر الحالي، لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية وبضائع جهات حكومية، وجاءت تفاصيل المزاد، وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات نيابات وجهات حكومية صالون وبيك اب وميكروباص وموتوسيكلات ولودر وقلاب وفنطاس ومقطورة ماركات مرسيدس، هونداي، ميتسوبيشى، نصر، فيات، فورد، اسبرنزا، مازدا، BMW، شيفورليه، بيجو، تويوتا، دايون، هامر.

بضائع جهات حكومية تشمل حديد وصاج، بطاريات، قطع غيار سيارات، خشب، بلاستيك، وغيرها.

مكان وتفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات وبضائع نيابات وجهات حكومية

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن، خلال 15 يوما، والبيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.