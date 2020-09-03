مزاد علني بـ"جمارك دمياط" لبيع كمامات وغاز مسال وفريون.. الأحد المقبل

أعلنت مصلحة الجمارك عقد الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن عقد جلسة مزاد علني للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الأحد المقبل 6 سبتمبر الجاري، في الساعة الثانية عشرة ظهرا، طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وذلك لبيع 8 لوطات طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

واللوط الأول عبارة عن 5510 كمامة طبية أنواع مختلفة طبقا لكراسة الشروط، والثاني والثالث عبارة عن غاز مسال داخل حاويات تنك، واللوطات من الرابع حتى العاشر عبارة عن غاز فريون داخل أسطوانات وداخل حاويات تنك.

وقد جرى الإعلان عن المزاد بديوان عام الإدارة المركزية لجمارك دمياط وتمت المعاينة مرة واحدة، وتباع كراسة الشروط بـ 500 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، وستعقد جلسة المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الأحد المقبل في الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأعلنت إدارة الجمارك شروط دخول المزاد كالتالي، "تقديم صورة الرقم القومي والبطاقة الضريبية - كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد - سداد 300 ألف جنيه تأمين المزاد - ثمن كراسة الشروط 500 جنيه مصري - حضور المزاد شخصي أو بتوكيل موثق كما يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع - البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والبيع لمن يحمل ترخيص رقابة صناعية في نفس المجال".

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.