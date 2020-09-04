مستشفى كويتي ينفي تسجيل مصري لزوجته باسم كويتية للتحايل على دفع الرسوم
المستشفى: وحدة الطوارئ لا يوجد بها أي موظف مصري الجنسية
كتب:
وكالات
01:27 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
أحد مستشفيات الكويت
أكد مستشفى مبارك الكبير أن ما تم تداوله بشأن تسجيل كاتب مصري زوجته باسم مواطنة كويتية تبلغ 16 عاما لعمل تحليل حمل، تفاديا لدفع الرسوم، وأن ذوي المواطنة طلبوا تحقيقا في صحة التحليل، هو عار تماما من الصحة، وفقا لما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية.
وأوضح المستشفى أن وحدة الطوارئ التابعة لقسم السجلات الطبية في كل فترات العمل لا يوجد بها أي موظف مصري الجنسية، وأن طلب التحليل للمراجعين في وحدة الطوارئ يتم عن طريق النظام الآلي وينطبق عليه جميع شروط وقرارات وزارة الصحة المتبعة في جميع المستشفيات والمرافق التابعة للوزارة، مطالبة بضرورة تحري الدقة في النقل والنشر واتباع القنوات الرسمية في استقاء المعلومة سواء للاستفسار او الشكوى.