مصرع طفل مصري في الكويت سقط من الطابق الخامس

لقي طفل مصري، مصرعه بعد سقوطه من نافذة شقة والده الكائنة في الطابق الخامس، بإحدى البنايات في منطقة حولي بالكويت.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، فإن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية من قِبل إدارة مستشفى مبارك عن وصول طفل مصري يبلغ من العمر 5 سنوات، مصابا بجروح بالغة في الرأس وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وجرى إدخاله العناية المركزة إلا أنه فارق الحياة، متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وقال مصدر أمني للصحيفة، إنه "بحسب إفادة الأب، تبيّن أن الطفل كان يلهو في شقة والده، وسقط من النافذة، فهوى على ملحق داخل البناية، وعليه جرى تسجيل قضية سقوط من علو ووفاة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".