ضبط نصف طن لحوم فاسدة في الدقهلية

ضبطت رئاسة مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم، أكثر من نصف طن لحوم فاسدة في الأسواق.

انطلقت الحملة بتوجيهات من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنزلة، استهدفت الأسواق ومتابعة السلع تحت إشراف المحاسب طارق شلبي نائب رئيس المركز.

وأعلنت رئاسة المركز في بيان لها، ضبط 528.5 كجم لحوم ودواجن متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.