أحلام تبارك لعايض على زفافه: "ربي يبارك لكم ويبارك عليكم"

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان السعودي عايض، بزفافه على هبة حسين، عبر صفحتها الرسمية بتويتر.

قالت أحلام لعايض: "يا ليل يا جامع على الود قلبين، ألف مبروك ولدي عايض الغالي لك ولعروستك هبة، ألف مبروك، ربي يبارك لكم ويبارك عليكم، ويجمعكم ولا يفرقكم، ويبارك لكم، جعله زواج السعادة".

أعربت المطربة الإماراتية أحلام، عبر "تويتر" عن سعادتها، بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للسيدة فيروز.

وعلقت قائلة: "‏مُنحت الكبيرة فيروز اليوم، وسام جوقة الشرف، وهو أرفع وسام فرنسي، كيف لا وهي الوسام بحد ذاته، وزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة، ⁧‫فيروز‬⁩ دليل على أن ⁧‫فيروز‬⁩ هي ⁧‫كبيرة‬⁩ لبنان، وأرزته الشامخة للأبد، وتقدير ⁧‫فيروز‬⁩ هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره، فلتحيا⁧‫ لبنان‬⁩ ولتحيا فيروز‬⁩".