سخرية ثم اعتذار.. القصة الكاملة لأزمة عايض يوسف وريماس المنصور

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر الفنان السعودي عايض يوسف، مقطع فيديو يسخر فيه من مواطنته الفنانة ريماس منصور، ولكنه عاد ومسح ذلك المقطع بالرغم من تداوله بشكل واسع.

بدأ الأمر عندما نشرت ريماس منصور، مقطع فيديو من حفل زفاف عايض والإعلامية هبة الحسين عبر حسابها على "سناب شات"، معلقة: "وانتصر الحب في النهاية"، ليقوم الفنان السعودى بنشر مقطع فيديو برفقة زوجته، ساخرا مع تعليق ريماس، قائلا: "لا بس سؤال بسيط، في ناس يقولون وانتصر الحب"، ليتابع قوله لزوجته: "يا بنت الحلال انتصرنا على مين، أسأل على مين انتصرنا الحين"، ولكنه قام بمسحه بعد سخرية الجمهور من الممثلة السعودية.

وحاول "يوسف"، تدارك الموقف، حيث قام بنشر اعتذار غير مباشر لـ "ريماس"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "شرفتي ونورتي بحضورك الله يسعدك تعرفين انتي عزيزة وغالية، وما قصرتي ربي يحفظك".

وكان أعلن الفنان السعودي عايض يوسف، عقد قرانه على الإعلامية هبة الحسين، أمس، بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب"، وحضر الحفل عدد من المشاهير في السعودية من بينهم إلهام علي وريماس منصور.

وحرص على تهنئة العروسين مجموعة من أبرز الفنانين السعوديين من بينهم، ​رابح صقر​، الموزع الموسيقي ​وليد فايد​، عبدالكريم الحربي وعبدالله الدرويش، وتمنيا لهما حياة سعيدة ومستقبلا جميلا.

ويعتبر يوسف من أشهر المغنيين في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وقد حقق شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، طرح خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية بالإضافة إلى عدد من الأغاني المنفردة.