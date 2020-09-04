التضامن توضح طريقة الاستعلام لمستفيدي الدعم لـ 12 ألف مرشد سياحي

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لصرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحى، بقيمة 500 جنيهٍ لكل منهم لمدة أربعة أشهر، دعما لأسرهم، وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافي تدريجيا، وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي.

وأضافت القباج، أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم بالرقم القومي، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وعنوانه:www.Moss.gov.eg

وأكدت القباج، أن الدولة حريصة على توفير جميع وسائل الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات، خاصة فى وقت الأزمات الاقتصادية.

وتأتي مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وما تبعه من تباطؤ اقتصادي وتجاري، ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.