مسؤول فرنسي: قطاع السياحة يخسر 40 مليار يورو بسبب كورونا

قدر سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا، جان باتيست ليموين، التأثير الفوري للأزمة الصحية جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على قطاع السياحة في البلاد بما لا يقل عن 30 إلى 40 مليار يورو.

وقال ليموين، اليوم، إنه في الأوقات العادية، تدر السياحة عائدات بقيمة 180 مليار يورو بينها 60 مليارا تأتي من السياحة الدولية، والتأثير المباشر لكورونا المستجد يتراوح بما لا يقل عن ثلاثين إلى أربعين مليار يورو، وفقا لراديو "أوروبا 1".

وأوضح المسؤول الفرنسي، أن العديد من الشركات السياحية أخبرت الدولة بأن مبيعاتهم ستنخفض بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25% بحلول نهاية عام 2020.

وأشار ليموين، إلى أن "يشارك الفرنسيون بشكل كبير في إنعاش قطاع السياحة من خلال تفضيل فرنسا و70% ممن حصلوا على أجازة اختاروا البقاء في بلادهم، مؤكدا أنه في الأوقات العادية تستقبل فرنسا 17 مليون سائح أجنبي كل صيف فيما يسافر 9 ملايين فرنسي إلى الخارج وقد اختفى جزء من هؤلاء، ملمحا إلى أن عودة العملاء الأجانب ستحد من الضرر ولكنها لن تعوض تأثير الأزمة الصحية.

واعتبر ليموين، أن عدد السياح من بلجيكا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا الذين يرغبون في التوجه إلى فرنسا في سبتمبر المقبل أكبر مما كان في شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري".

وتابع ليموين قائلا، إن شهر يوليو كان مشجعا، وآمل أن يكون أغسطس ممتازا، لكنه أكد أن هذا الانتعاش هش لأنه بمجرد ظهور بؤرة جديدة، يكون التأثير فوريا على إلغاء الإقامات والحجوزات.