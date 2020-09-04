عبدالله رشدي يتحدى منتقديه في قضايا الاغتصاب: الدعم للفتاة الشريفة فقط

في منشور جديد، تحدى عبدالله رشدي منتقديه، حيث أعاد رشدي ماكتبه عن رأيه في قضية الإغتصاب، الذي أكد فيه أن الدعم فقط لأي فتاة محترمة تم إيذاؤها، وليست الفتاة الرخيصة التي ذهبت للمبيت مع شاب في بيته أو شقته بدعوى الصداقة ثم قالت إنه اغتصبها، حسب وجهة نظره.

وقال رشدي مجددًا، في منشوره الذي قام بإعادة نشره بعد ساعات من منشور مشابه حول ذات القضية، إن البنت طالما لم ترخص نفسها لها التقدير والاحترام، أما من أرخصت نفسها وذهبت للمبيت مع الشاب، لا وزن لها، وسيبقى الخطأ خطأ مهما حاولوا تغييره بدعوى تجديد المفاهيم المتعلقةِ بحرية المرأة.

وكان عبدالله رشدي، أثار الجدل بمنشور له على فيس بوك، وذلك بتفرقته في واقعة تعرض الفتاة لحادث اغتصاب، بين إذا كانت الضحية بنت المحترمة أم منحرفة، وهو ما قابله انتقاد من بعد المتابعين بأن المنشور كونه جاء في سياق قضية فيرمونت، فهو بمثابة تبرئة للمجرمين.