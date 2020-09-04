جيهان قمري تعلن وفاة والدها عبر "فيس بوك"

أعلنت الفنانة جيهان قمري وفاة والدها عبر حسابها الخاص بـ"فيس بوك"، وكتبت "جيهان" منشورا قالت فيه: "يا حبيبي يا غالي تركتني ورحت.. يا حنون يا طيب يا كريم.. كسرتلي ضهري ياعمري.. ما بقى عندي حدا يحضني وأبكي بحضنه ويضمني عاصدره بحنيه.. مثواك الجنة".

يذكر أن الفنانة جيهان قمرى تشارك في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، والذي تجسد من خلاله دور العمة "فوزية"، والمسلسل من بطولة "سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، داليا مصطفى وعبير صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.