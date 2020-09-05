المنشآت الفندقية: 10 فنادق عائمة تقدمت بطلبات لإعادة التشغيل

كشف مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، أن عدد الفنادق العائمة التى تقدمت حتى الآن بطلبات لرغبتها فى التشغيل بداية من أول أكتوبر المقبل، 10 فنادق من إجمالى نحو 286 فندقا عائما بمصر.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن حصول الفنادق على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل يستلزم القيام ببعض الإجراءات، أولها تقدم الفندق بطلب إلى إحدى الشركات الدولية المتخصصة في مراجعة إجراءات السلامة الصحية والغذائية للفنادق، لمراجعة قيام الفندق بالالتزام بضوابط التشغيل، مشيرا إلى أنه حال اجتياز الفندق للمراجعة بنجاح يتم تقديم طلب للغرفة التي توفد لجنة تضم مفتشي وزارة السياحة والآثار وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ليتم مراجعة الاشتراطات من جديد ويتم منح الفندق شهادة التشغيل بعد دفع الرسوم المقررة لذلك وفقا لعدد الكبائن الموجودة به .

وأضاف لـ"الوطن"، انه يلزم عند التقدم بطلب الرغبة فى التشغيل أن يتقدم المدير العام للفندق بتعهد كتابي بالالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية الموضوعة والتي ينص عليها تقرير الشركة الدولية وضوابط وزارة الصحة للحماية من كورونا، وألا تزيد نسب الإشغال بالفندق عن 50%.

ومن جهته قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية لـ"الوطن"، إن مستثمري الفنادق العائمة ليس لديهم أى اعتراض على ضوابط التشغيل أو الرسوم المفروضة، إنما المآخذ الوحيد على تلك الضوابط هو شرط ألا تزيد نسب الإشغال بالفندق عن 50 % من السعة الاستيعابية له، حيث تعرض تلك النسبة الفنادق للخسارة، موضحا أن سعر السولار الذي يستخدمه الفندق، خلال الشهر الواحد، يبلغ نحو 400 ألف جنيه، ولا تستطيع الفنادق بنسبة الإشغال الحالية الوصول إلى هذا الرقم ما يعني أن الفنادق ستتحمل خسائر كبيرة في التشغيل، وخاصة ان الإقبال حاليا على القدوم إلى الأقصر وأسوان من السياح الأجانب "ضعيف".

وأضاف أن أقل من 10% من الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان هي من ستبدأ العمل بداية من الشهر المقبل.

وحددت وزارة السياحة والأثار أكتوبر المقبل، موعدا لبدء تشغيل الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، وبدأت غرفة المنشآت الفندقية فى تلقى طلبات إعادة التشغيل بداية من أول شهر سبتمبر الجاري.