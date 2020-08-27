استئناف السياحة الثقافية في سبتمبر بضوابط.. رحلات الفنادق العائمة تستقبل السياح بأكتوبر

انتهت وزارة السياحة والآثار من الضوابط المنظمة لاستئناف السياحة الثقافية والأثرية بداية الشهر المقبل، وأرسلت يمنى البحار مساعد وزيرالسياحة والأثار للشئون الفنية خطابا إلى غرفة شركات السياحة بضوابط استئناف السياحة الثقافية بداية من شهر سبتمبر المقبل.

تضمن الخطاب الضوابط الخاصة بتشغيل ما يلى:

أولا: الأنشطة السياحية

- ضرورة التزام الأنشطة السياحية بكافة أنواعها المرتبطة بالسياحة الثقافية بننسبة تشغيل 50% بحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

ثانيا: ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحى "الأتوبيس واليموزين والسيارات الكهربائية -الجولف".

- الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل "50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية" مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب فى الأتوبيس والسيارات الكهربائية والالتزام بعدد 2 راكب بحد أقصى فى اليموزين.

- التزام الركاب والسائقين بإرتداء الكمامة طوال الوقت اثناء الرحلة.

- توفير مطهرات ومعقمات الأيدى وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة.

ثالثا: المجموعات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية

- فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية "المفتوحة للزيارة" لاستقبال السياح الأجانب والمصريين بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل.

- تطهير أسطح وأرضيات المتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الاثرية يوميا قبل فتحهاللزيارة.

- الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية 25 فردا أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

- التزام المرشد السياحي بإرتداء الكمامة أثناء الشرح بالمتاحف والمواقع الأثرية مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسياح والمرافقين والسائقين.

- قياس درجة حرارة العاملين يوميا "والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة".

- الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين بنفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة على النحو التالى:

* 100 زائر لكل ساعة داخل المتحف بإستثناء متحف التحرير 200زائر.

*10- 15 زائر لزيارة اى مقبرة اثرية او هرم من الداخل (حسب المساحة)

* التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الاثرية قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على الايزيد العدد بالرحلة عن 15 فرد وعدم السماتح بأكثر من 5 رحلات فى اليوم الواحد بالنسبة للموقع الاثرى والمتحف الواحد.

رابعا: الفنادق العائمة

لا يسمح بتنظيم أي رحلات للفنادق العائمة النيلية قبل بداية أكتوبر 2020.