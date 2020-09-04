فيديو.. سماء مصر تتزين بالمآذن وبيوت الله العامرة

أذاعت قناة "extra news" تقريرا بعنوان "سماء مصر تتزين بالمآذن وبيوت الله".

وجاء في التقرير أن "سماء مصر لوحة رسمتها ثقافتها على مدى عصور وسنوات تعرفها منذ الوهلة الأولى، فلا مكان تعلوه مآذن كفضاء الرحمن الذي يؤذن به صوت المؤذن بنداء الحق 5 مرات كل يوم، فإذا كانت القاهرة قد عرفت بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها، فإن مصر الآن يجب أن يقال عليها دولة المئات آلاف من المآذن، حيث بلغ عدد المساجد في مصر 137 ألفا و465 مسجدا، فمنذ الفتح الإسلامي لمصر وحتى قبيل ثورة 1952 كان عدد المساجد في مصر لا يتخطى 11 ألف مسجد بنيت على مدار 1310 سنة، بمعدل بناء 8 مساجد بالعام".

وأوضح التقرير أنه بلغة الأرقام تثبت الدولة اهتمامها الكبير ببناء المساجد ودور العبادة في المدن الجديدة، ففي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أولت الدولة اهتماما بالغا بقضية بناء وإعمار المساجد، فمنذ عام 2014 وحتى يومنا جرى بناء نحو 1200 مسجد بالمدن الجديدة فقط، بمعدل بناء مسجد كل يومين على أحدث الطرق المعمارية.

ولم يتقصر اهتمام القيادة السياسية ببناء المساجد بالمدن الجديدة فقط، وإنما بقضية بناء وإعمار المساجد وخدمة القرآن الكريم في كل محافظات مصر، حيث قامت وزارة الأوقاف بإنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه في إعمار المساجد ومنها 3 مليارات و250 مليون من وزارة الأوقاف ونحو 3 مليارات من الجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد، وافتتحت الأوقاف 1270 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم و69 مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم و7 مساجد تسلمتها وزارة الأوقاف بمحور المحمودية الذي يعد الأكبر والأعظم في الأسكندرية خلال الـ10 سنوات الأخيرة، فالأرقام بجانب مايحدث على أرض الواقع يثبت أن الدولة المصرية حريصة على إقامة دور العبادة.. حقا إنها مصر العامرة دائما ببيوت الله".