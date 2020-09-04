موظف الأمم المتحدة ليس الوحيد: رؤساء ودبلوماسيون اتهموا في وقائع جنسية

بذلات رسمية ومناصب مرموقة لم تمنع أصحابها من التورط في جرائم جنسية مشينة، فلم يكن الموظف السابق بالأمم المتحدة الذي يواجه اتهامات بإخفاء حوادث تخدير ست نساء ثم الاعتداء عليهن، هى الواقعة الأولى من نوعها، ولكن سبقتها وقائع عديدة لمسئولين ورجال سياسة ورؤساء تورطوا في جرائم تحرش واغتصاب.

الانتحار.. كانت تلك الطريقة التي واجه بها عمدة العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بارك وون، شكوى التحرش الجنسي التي قدمتها ضده إحدى سكرتيراته، كما أخبر محققو الشرطة أن عددًا غير محدد من الموظفات الأخريات في المقر الحكومي للمدينة تعرضن لتحرش جنسي من قبل بارك.

"أعتذر للجميع، وأشكر كل من كان معي في حياتي، إنني أشعر بالذنب تجاه عائلتي، فقد سببت لهم ألما شديدا"، كان ذلك نص الرسالة الأخيرة التي تركها عمدة سيول، بارك، قبل انتحاره، بعد يوم واحد من الدعوى المقدمة ضده.

وتورط اسم الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، في تحرش بصحفية أثناء إجرائها حوارا صحفيا معه، وفتح مكتب المدعي العام في باريس، مايو الماضي، تحقيقا للنظر في قضية رفعتها صحفية ألمانية تتهمه بلمس ردفيها نهاية 2018.

وتقدمت الصحفية في التلفزيون الألماني العمومي، آن كاثرين شتراكه، بشكوى يوم 10 مارس الماضي في حقّ الرئيس الأسبق البالغ 94 عاما، تتهمه فيها بوضع يديه على ردفيها ثلاث مرات خلال حوار أجرته معه في مكتبه بباريسوجرت، الحادثة التي تتهم بها الصحفية الرئيس الفرنسي الأسبق يوم 18 ديسمبر 2018 خلال تسجيل حوار بمناسبة مئوية هيلموت شميت، المستشار الألماني الأسبق الذي كان ديستان مقربا منه خلال ولايته الرئاسية.

وشرحت الصحفية تفاصيل ما جرى وقالت في حديثها مع وكالة "فرانس برس": "عقب الحوار، طلبت من ديستان التقاط صورة رفقة زملائي. التقطت الصورة من طرف معاونه الذي كان في المكان. كنت واقفة على يسار فاليري جيسكار ديستان وخلال التقاط الصورة وضع يده على خصري الأيسر ثم انزلقت في اتجاه ردفيّ وبقيت هناك".

وتابعت: "تكرّر الأمر مرتين أخريين بعد برهة، عند التقاط صورة أخرى وعندما كان الرئيس الأسبق يُطلعها على صور قديمة جمعته برؤساء آخرين وبعائلته، حاولت دفع يده مرة أخرى، لكني لم أنجح في ذلك"، ولإنهاء الأمر الذي اعتبرته "مهينا للغاية"، أكدت الصحفية الاستعانة بزميلها المصور الذي قام بتحويل مكان عاكس الضوء ووضع كرسيّا بينها وبين ديستان.

وشهدت السفارة القطرية فى العاصمة البريطانية لندن سنوات من التحرش والضغوط الجنسية التى مارسها فهد المشيري سفير دولة قطر في المملكة المتحدة، في ذلك الوقت على موظفة بالسفارة تدعى ديان كينجسون، التي خرجت عن صمتها لتروي تفاصيل عملها في السفارة القطرية حتى فصلها، والتهديدات التي تعرضت لها عندما قررت نقل الأمر إلى المحكمة، التى قضت لها بتعويض قدره 400 ألف جنيه إسترليني.

وقالت كينجسون للمحكمة كيف حاول السفير الضغط عليها لممارسة الجنس وعندما رفضت، وجه اهتمامه لابنتها التي كانت في التاسعة عشرة حين ذلك، كما روت أن دبلوماسيا بارزا آخر ضغط عليها لتنظيم حفلات جنس جماعي والسفر معه إلى كوبا في عطلة، لتصل إلى حافة الانتحار بسبب محنتها التي تعرضها للإهانة والضغوط الجنسية، وما وصفته بـ "حملة شرسة وحقودة" من التحرش الجنسي والتمييز الديني والتي اختتمت بفصلها من عملها.

بينما يظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب نصيب الأسد في الاتهامات بالتحرش، كانت آخرها فى يونيو 2019، عندما اتهمت الكاتبة الصحفية إي جين كارول الرئيس الأمريكي بالتعدى عليها في أواخر عام 1995 وبدايات عام 1996، في متجر بمدينة نيويورك، وتعد كارول المرأة السادسة عشرة التي تتهم ترامب بإساءة السلوك الجنسي. وأنكر ترامب كافة الاتهامات الموجهة ضده.

وفي 2016، اتهمت ملكة جمال فنلندية سابقة، ترامب بالتحرش بها في 2006 عندما كانت تمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون.