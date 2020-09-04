لعب عيال يتسبب في مجرزة بأطفيح

شهدت منطقة أطفيح شرق محافظة الجيزة، جريمة بشعة. حيث اقتحم 3 أشقاء منزل شقيقتهم الرابعة ومزقوا جسدها هي واثنين من أبنائها مستخدمين الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مقتل أحد أبنائها وإصابة الأم وابنها الآخر بسبب لهو الأطفال.

وتمكنت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط المتهمين وتم التحفظ عليهم، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من مستشفى أطفيح العام لقسم الشرطة بوصول 3 أشخاص ( 2 أشقاء مصابين بجروح نافذة وأحدهما توفي) ووالدتهما مصابة بجرح قطعي بالرأس.

وانتقلت قوة من المباحث لمكان الواقعة وناقشت الأم المصابة التي أكدت أن وراء ارتكاب الواقعة أشقاءها الثلاثة اقتحموا المنزل وتعدوا عليها وأولادها بالضرب وأخرجوا أسلحة بيضاء وتعدوا عليهم بالضرب بسبب لهو الأطفال. وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، والتحفظ عليهم وأخطرت الجهات التي تباشر التحقيق.