مصدر: مشاجرة الجيزة بسبب خلافات الجيرة وليس كورونا.. والأمن يسيطر

قال مصدر أمني، إنَّ ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تحت قيادة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تمكّنوا من السيطرة على مشاجرة نشبت بين شابين بمنطقة ساقية مكي بسبب خلافات الجيرة.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ القوات الأمنية تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، تحفظت على طرفي المشاجرة، وتمّ إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.

ونفت المصادر، ما تردد حول أنّ المشاجرة بسبب مرض والد أحد طرفي المشاجرة بفيروس كورونا، مؤكّدة أنَّ سبب المشاجرة هو فتحه محل والده المصاب.

وأكّدت المصادر، أنَّ المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.