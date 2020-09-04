التنمية المحلية: قرار وقف البناء جاء لإعادة النسق الحضاري

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه منذ يوم 25 مايو الماضي، تم إيقاف البناء في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، لمراجعة كل الاشتراطات التفصيلية والتنظيمية والعمرانية والبنائية الخاصة بالمحافظات الثلاث، وتم عقد لقاء بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، وتقرر وضع اشتراطات للبناء لإعادة ضبط العمران بهذه المحافظات.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم الخروج بالاشتراطات التخصيصية والبنائية الأكواد اللازمة بالمحافظات الثلاث، ومن ثم سيتم وضعها أمام المجلس الأعلى للتخطيط لاعتمادها، وهو الأمر الذي سيتم تعميمه على باقي محافظات الدولة، لإعادة النسق الحضاري على محافظات الجمهورية.

وأوضح أن تلك الإجراءات، من شأنها تقليل التزاحم في الشوارع، مع التأكيد على بناء الكثير من الجراجات، للحد من انتظار السيارات في الشوارع، حتى تعود إلى سابق عهدها مرة أخرى، بعدما أصبحت الشوارع جراجات مفتوحة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، والارتقاء من مستوى العمراني، لتصحيح منظومة إصدار التراخيص وضبط العمران، مثلما أكد وزير التنمية المحلية، حيث أن القرارات الأخيرة، جاءت لضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المزدحمة.